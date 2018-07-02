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  2 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Афганские военные разблокировали важную дорогу на севере страны в провинции, граничащую с Туркменистаном

CA-NEWS (TM) - Силы безопасности Афганистана 30 июня разблокировали ключевую дорогу, соединяющую провинции Фарьяб и Джаузджан (обе провинции граничат с Туркменистаном) во время операции против талибов на севере страны. Об этом сообщил Xinhua официальный представитель армии в регионе Мохаммад Ханиф Резай.

По его словам, в ходе операции были уничтожены четверо боевиков, еще 12 получили ранения. Он отметил, что теперь дорога между административными центрами провинций Фарьяб и Джаузджан — городами Меймене и Шибарган (см. карту) — открыта, и ей можно безбоязненно пользоваться.

Также Резай добавил, что на дороге будут расставлены КПП для обеспечения безопасности. Движение «Талибан» пока не прокомментировало эту информацию.

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