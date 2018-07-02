Россияне смогут сами лишать регистрации мигрантов на своей жилплощади

CA-NEWS (CA) - Россияне получат право в любой момент отменить регистрацию иностранца на своей жилплощади. Сейчас, даже если мигрант не появляется в квартире, выписать его раньше оговоренного срока почти невозможно, пока он не зарегистрируется в другом месте или не покинет РФ. Теперь факт отсутствия станет основанием для прекращения регистрации — принимающей стороне будет достаточно подать заявление в МВД РФ. Соответствующий законопроект доработал ко второму чтению думский комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, рассказал «Известиям» его глава Сергей Гаврилов (КПРФ).

Поправки в закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» в декабре прошлого года в Госдуму внесла вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»). Она предложила разрешить физлицам и компаниям в одностороннем порядке отменять регистрацию иностранцев, если «утрачено основание для их учета на конкретной жилплощади». Например, когда человек не проживает по адресу временной прописки, не выходит на связь или с ним расторгли трудовой договор.

Сейчас для снятия иностранца с учета в законе есть лишь несколько оснований: регистрация в новом месте, выезд из России, признание регистрации фиктивной или смерть. В результате принимающая сторона, даже потеряв с мигрантом связь или расторгнув контракт, не может снять его с учета, объясняет Сергей Гаврилов. При этом организацию, принимающую зарубежного гражданина, могут оштрафовать на сумму до 500 тыс. рублей (более $7,8 тыс.), если он живет не по заявленному адресу.

Такое положение, по сути, серьезно ущемляет права собственности и другие права россиян на помещение, отмечают разработчики поправок. Действующие нормы фактически дискриминируют граждан РФ, не давая им возможности пересмотреть свои решения о постановке мигрантов на учет и отказаться от дальнейшего взаимодействия с иностранцем, говорится в пояснительной записке к проекту. В результате возникают псевдоправоотношения, которые не дают государству достоверной информации о местонахождении мигранта и не обеспечивают защиту прав и интересов российских граждан.

Ко второму чтению депутаты уточнили положения законопроекта, указав, что основанием для прекращения регистрации станет «факт убытия иностранного гражданина из места пребывания». То есть если иностранец уволился и куда-то уехал, компания сможет без участия бывшего сотрудника выписать его из предоставленного ранее помещения. То же самое будет происходить и в случае, если мигрант снимал квартиру самостоятельно и уехал, не предупредив владельца.

По словам Сергея Гаврилова, для этого принимающей стороне достаточно будет отправить уведомление в МВД. Форму такого документа и порядок его направления, в том числе в электронном виде, установит само министерство.

В июне Госдума уже одобрила правительственный законопроект, который уточняет правила регистрации иностранцев по месту пребывания в России. Раньше временную прописку можно было оформить как в жилом помещении, так и по адресу принимающей компании-работодателя. Теперь вводится ограничение — регистрировать по адресу компании можно будет только в случае, если мигранты действительно находятся по этому адресу или же проживают в незарегистрированных или временных помещениях компании (например, в бытовках).