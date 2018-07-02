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  2 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе суд приговорил задолжника банка к 9 годам лишения свободы

CA-NEWS (TJ) - Суд района Сино города Душанбе вынес приговор в отношении гражданина С.А.А., отказавшегося в возврате банковского кредита, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

В мае 2014 года А.С. взял кредит в кредитной организации «Нисор фом»в размере $26 тыс. для развития бизнеса с 30% годовой ставкой.

Кредит вместе с процентами предприниматель обязался вернуть кредитной организации в течение 12 месяцев. Однако позднее А.С. отказываясь возвращать кредит, отрицал факт его получения.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 246 ч.3 (растрата средств, выданных путем кредита). Суд района Сино доказал вину А.С. по данной статье и приговорил его к 9 годам лишения свободы.

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