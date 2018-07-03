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  3 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане откроется южнокорейский вуз по подготовке педагогов

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 июля подписал постановление «О создании Университета Пучон в городе Ташкенте».

В Ташкенте появится новый университет Пучон, который займется подготовкой кадров для системы дошкольного образования, следует из постановления главы государства.

Отмечается, что вуз будет готовить специалистов по направлению архитектуры и дизайна, а также другим специальностям, востребованных с учетом социально-экономических изменений в Узбекистане.

Обучение в Университете будет проводится на узбекском, русском и английском языках, по очной, заочной и вечерней формам, на платно-контрактной основе, в том числе по образовательным грантам, предоставляемым юридическими лицами – потенциальными работодателями, а также за счет благотворительных пожертвований, выделяемых на обучение молодежи преимущественно из регионов страны.

Прием в вуз по направлениям дошкольного образования, корейского языка, а также архитектуры и дизайна открывается с 2018/2019 учебного года из числа лиц, имеющих общее среднее, среднее специальное, профессиональное образование.

Выпускникам университета будет выдаваться диплом Университета Пучон, который без дополнительных юридических процедур признается документом о высшем образовании в Узбекистане.

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