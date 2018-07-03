Жители нескольких микрорайонов Ашхабада в 47 градусную жару три дня остаются без воды

CA-NEWS (TM) - Жители нескольких микрорайонов, расположенных в центре Ашхабада, в течение последних трех дней остаются без воды. По словам местных жителей подача воды в жилые дома микрорайонов Мир-1 и Мир-2 была прекращена в пятницу вечером 29 июня, сообщает радио «Азатлык».

Воды не было и днем 2 июля на момент беседы с жителем одного из таких домов обозревателем Аманмурадом Бугаевым. «И сейчас воду все еще не дали. Но поскольку сегодня рабочий день несколько человек смогли обратиться с жалобой в хякимлик и «Ашгабатагызсув» (Водоканал - прим. Ред.)», - отметил он.

Температура воздуха в Ашхабаде составляет 47 градусов в тени.

По словам корреспондентов в Ашхабаде, в учреждениях ответственных за водообеспечение данных микрорайонов, объяснили причину прекращения подачи воды технической неисправностью оборудования, сообщив об осуществлении соответствующих восстановительных работ.

Вместе с тем, как сообщают жители микрорайона Мир-2/1, 1 июля в полдень в некоторые дома подача воды в ограниченном количестве была возобновлена, но спустя полчаса вновь прекращена. Кроме того, 2 июля в данный микрорайон была привезена цистерна воды для населения, которая в течение часа закончилась.

«Привезли десятитонный водовоз. К нему выстроилась очередь в 300-350 человек, стояли даже дети с 1-1.5 пластиковыми бутылками. Это была единственная машина в течение трех дней», - рассказал Аманмурад Бугаев.

​Инфраструктурой современного Ашхабада не предусмотрены места с бесплатной питьевой водой для населения. Фонтаны и водопроводные краны, расположенные прежде в парках и вдоль улиц, были ликвидированы в рамках работ по обустройству города.

В этих условиях в настоящее время население Ашхабада вынуждено самостоятельно искать доступные источники воды.

«В некоторых парках Ашхабада установлены пластиковые трубы для капельного полива растений. Некоторые жители из-за вызвыходности вскрывают их, полагая что в них есть достаточно воды. Те, у кого есть транспорт, едут туда где есть вода и выпрашивают у жителей частных домов воду из кранов, либо едут к уличным фонтанам, к ста фонтанам и набирают там воду», - отметил Бугаев.

В столице Туркменистана в разные годы были построены сотни фонтанов, строительство все еще продолжается. Фонтаны Ашхабада по количеству и водоизмещению вошли в книгу рекордов Гиннесса.

Вместе с тем, покупка питьевой воды, стоимость которой только в течение последнего года подорожала в три раза, многим жителям недоступна.