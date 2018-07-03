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  3 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии установили 23-метровую статую Будды

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 1 июля состоялась официальная церемония открытия 23-метровой медной статуи Будды Майтрейи, передает Xinhua.

Статуя была возведена при содействии китайского монастыря Юнхэгун. В церемонии открытия приняли участие высокопоставленные должностные лица и религиозные деятели двух стран, в том числе премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и посол Китая в Монголии Син Хаймин.

Выступая с речью, Син Хаймин назвал Китай и Монголию дружественными соседями. «Это событие является примером углубления религиозных отношений между двумя странами», — добавил дипломат.

Создание статуи началось еще в 2010 году.

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