Английскому болельщику предложили стать послом туризма Татарстана

CA-NEWS (CA) - Английский болельщик Джастин Уоллей, написавший в Twitter о своём восхищении Казанью и заявивший в шутку о желании остаться в столице Татарстана, в воскресенье в ходе встречи с председателем госкомитета республики по туризму Сергеем Ивановым получил предложение стать послом туристической отрасли Татарстана, сообщает РИА Новости.

​В своем аккаунте ещё в первые дни ЧМ-2018 Джастин с удовольствием поделился впечатлениями о Татарстане. В одном из сообщений он написал: «Есть ли шанс остаться в Казани после чемпионата и получить работу в городском туристическом департаменте?».

«Мои слова не стоит принимать в буквальном смысле, это было просто выражение восхищения Казанью, искреннее выражение эмоций. И я удивлен реакцией, приглашением на эту встречу», - сказал Уоллей во время общения с Ивановым.

Finally leaving #Kazan after an amazing & unforgettable time there. Press conference and open interview with Sergey Ivanov today infront of dozens of press. I'm honoured to say I'm now an official foreign brand ambassador for Tatarstan tourism state committee pic.twitter.com/8R2OGHVt9L — Justin Walley (@JustinWalley10) 1 июля 2018 г.

По словам Джастина, он провел в Казани примерно 10 дней, и у него прекрасное настроение: атмосфера в городе действительно расслабляющая, здесь очень приятно отдыхать, Казань производит впечатление динамично развивающегося, растущего города, чувствуется атмосфера гостеприимства и дружелюбия. «Независимо от мероприятий, которые здесь проходят, это место действительно фантастическое и его стоит посетить», - подчеркнул он.

Болельщик сообщил также, что путешествия являются одним из его увлечений наряду с футболом, и он посетил уже более 100 стран. Решение побывать в Казани, по его словам, было осознанным. Зародилось оно ещё в 2005 году, когда Джастин совершал путешествие по странам Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан), но тогда побывать в Казани не удалось.

«Предлагаю вам стать послом туристической отрасли Татарстана. Мы считаем, что наша республика самая гостеприимная в России, одна из самых гостеприимных в мире. Практически все, кто приезжает сюда, остаются очарованы нашими местами. И мы хотим, чтобы люди, которые здесь побывали, рассказали об этом как можно большему числу людей в своих странах», - сказал Иванов.

One hour to kick off #ARG v #FRA

Somehow I've ended up at a lake & forest a few kilometres outside #Kazan. Could be struggling to make it to this game #WorldCup pic.twitter.com/URezVfbAOv — Justin Walley (@JustinWalley10) 30 июня 2018 г.

Он уточнил, что данный статус не накладывает на Джастина никаких юридических обязательств, но весьма ответственен морально. Стороны обменялись контактами. По словам Иванова, теперь они смогут поддерживать постоянную связь, он обещал извещать Джастина о новостях в туристической сфере Татарстана и в случае возникновения каких-то вопросов у людей, которым Джастин будет рассказывать о республике, оперативно на них отвечать.

В подарок болельщик получил фотоальбом с видами Казани, традиционное татарское лакомство чак-чак и тюбетейку. Уже в воскресенье он планирует выехать в Москву, чтобы посмотреть там очередной матч ЧМ-2018, а затем вернётся в Зимбабве, где сейчас тренирует одну из местных команд.