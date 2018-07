Английскому болельщику предложили стать послом туризма Татарстана

CA-NEWS (CA) - Английский болельщик Джастин Уоллей, написавший в Twitter о своём восхищении Казанью и заявивший в шутку о желании остаться в столице Татарстана, в воскресенье в ходе встречи с председателем госкомитета республики по туризму Сергеем Ивановым получил предложение стать послом туристической отрасли Татарстана, сообщает РИА Новости.

​В своем аккаунте ещё в первые дни ЧМ-2018 Джастин с удовольствием поделился впечатлениями о Татарстане. В одном из сообщений он написал: «Есть ли шанс остаться в Казани после чемпионата и получить работу в городском туристическом департаменте?».

«Мои слова не стоит принимать в буквальном смысле, это было просто выражение восхищения Казанью, искреннее выражение эмоций. И я удивлен реакцией, приглашением на эту встречу», - сказал Уоллей во время общения с Ивановым.

Finally leaving #Kazan after an amazing & unforgettable time there. Press conference and open interview with Sergey Ivanov today infront of dozens of press. I'm honoured to say I'm now an official foreign brand ambassador for Tatarstan tourism state committee pic.twitter.com/8R2OGHVt9L

По словам Джастина, он провел в Казани примерно 10 дней, и у него прекрасное настроение: атмосфера в городе действительно расслабляющая, здесь очень приятно отдыхать, Казань производит впечатление динамично развивающегося, растущего города, чувствуется атмосфера гостеприимства и дружелюбия. «Независимо от мероприятий, которые здесь проходят, это место действительно фантастическое и его стоит посетить», - подчеркнул он.

Болельщик сообщил также, что путешествия являются одним из его увлечений наряду с футболом, и он посетил уже более 100 стран. Решение побывать в Казани, по его словам, было осознанным. Зародилось оно ещё в 2005 году, когда Джастин совершал путешествие по странам Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан), но тогда побывать в Казани не удалось.

«Предлагаю вам стать послом туристической отрасли Татарстана. Мы считаем, что наша республика самая гостеприимная в России, одна из самых гостеприимных в мире. Практически все, кто приезжает сюда, остаются очарованы нашими местами. И мы хотим, чтобы люди, которые здесь побывали, рассказали об этом как можно большему числу людей в своих странах», - сказал Иванов.

One hour to kick off #ARG v #FRA

Somehow I've ended up at a lake & forest a few kilometres outside #Kazan. Could be struggling to make it to this game #WorldCup pic.twitter.com/URezVfbAOv