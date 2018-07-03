В Новосибирске осудили имама из Узбекистана за организацию экстремистской ячейки

CA-NEWS (UZ) - В Новосибирске осудили имама за организацию экстремистской ячейки, об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».

В октябре 2015 года сотрудники ФСБ по Новосибирской области ликвидировали подразделение экстремистской организации «Нурджулар». Целью группировки было установление мусульманского религиозного правления на основе шариата. В ячейку входили шесть человек, её лидером был уроженец Узбекистана Камил Одидов. В 2013 году Камил Одидов и еще один участник группы Ильхом Меражов получил условные сроки за пропаганду идей запрещенной организации. Меражов, по данным издания, покинул Россию в том же году.

Камил Одидов вскоре решил воссоздать религиозную ячейку. По данным следствия, он организовал «домашнее медресе», где проводил «дарсы» – религиозно-обучающие занятия-проповеди. На них изучались труды турецкого богослова первой половины XX века Саида Нурси, основателя «Нурджулара». Сочинения Саида Нурси признаны Минюстом РФ экстремистскими и внесены в список запрещенных материалов.

Вскоре «возрожденная» ячейка была снова закрыта. Камилу Одидову предъявили обвинения в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Он провел девять месяцев в СИЗО, а потом был выпущен под подписку о невыезде.

Дело Одилова начал рассматривать Октябрьский районный суд в декабре 2017 года. Вердикт суда – Одилов проведет два года в колонии общего режима.