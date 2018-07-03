В Таджикистане суд вынес решение по иску правозащитников в отношении генеральной прокуратуры страны, оставив его без удовлетворения

CA-NEWS (TJ) - Суд столичного района Сино вынес решение по иску правозащитников в отношении Генеральной прокуратуры страны, оставив его без удовлетворения, передает Радио Озоди.

ОО «Независимый центр по защите прав человека» и адвокат Абдурахмон Шарипов по делу Исмонбоя Бобоева, скончавшегося в 2010 году при задержании в РУБОП по Согду в результате пыток, направили иск в отношении Генеральной прокуратуры Таджикистана. По мнению истцов, Генпрокуратура допустила нарушение подследственности по данному делу.

Адвокат Абдурахмон Шарипов сообщил, что обращения и обжалования действий должностных лиц, проводящих неэффективное расследование, продолжаются в течение 8 лет. В январе этого года обращение было сдано в Генеральную прокуратуру страны о возобновлении расследования и привлечения виновных к уголовной ответственности.

Однако Генпрокуратура вынесла постановление о возобновлении расследования и направила дело в Следственное Управление МВД РТ для дальнейшего расследования, нарушив тем самым подследственность, - сказал Шарипов.

«Поэтому мы подали заявление в суд района Сино о нарушении подследственности, допущенной со стороны Генпрокуратуры», - сказала 30 июня Шоира Давлатова, глава ОО «Независимый центр по защите прав человека», добавив, что суд, к сожалению, оставил их иск неудовлетворенным.

Судья суда района Сино Мирзо Одиназода в своем решении, копия которого попала в распоряжение Радио Озоди, отмечает, что в своем постановлении Генпрокуратура не допустила никаких нарушений.

30-летний Исмонбой Бобоев жил в России и получил гражданство этой страны. В феврале 2010 года он приехал в Таджикистан навестить своих родителей и хотел забрать свою дочь, которая у них гостила. Днем 19 февраля молодой человек был задержан в Исфаре около главной мечети города, а производившие задержание сотрудники РУБОП по Согду Фирдавс Шокиров и Манучехр Акбаров заявили Исмонбою, что он подозревается в членстве в экстремистской организации «Исламское движение Туркестана» и доставили задержанного в здание РУБОП по Согдийской области. В тот же день молодой человек скончался в служебном кабинете вышеназванных.

В 2012 году в Комитет ООН по правам человека была направлена индивидуальная жалоба по данному делу. В августе 2017 Комитет, рассмотрев обращение, признал нарушение со стороны государства в пользу Джурабоя Бобоева, отца Исмонбоя, по нескольким статьям Международного пакта о гражданских и политических правах.

Комитет ООН направил свои соображения правительству Таджикистана для исполнения, в которых отмечает, что «с момента смерти сына Джурабоя Бобоева прошло более семи лет, но до сих пор неизвестны точные обстоятельства смерти, а органы государства-участника все еще не предъявили обвинения, не привлекли к ответственности и не передали в суд дела лиц, причастных к данной смерти, имевшей место при крайне подозрительных обстоятельствах во время содержания жертвы под стражей.