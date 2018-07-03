В Казахстане создан заповедник для разведения тигров
CA-NEWS (KZ) - В Казахстане создан Или-Балхашский резерват для реинтродукции тигров.
Согласно постановлению правительства РК, площадь резервата составляет более 415 тыс. га. Или-Балхашский резерват – шестой по счету заповедник в республике.
Мировая популяция тигров составляет около 3,9 тыс. особей.
Реинтродукция — переселение и заселение вновь диких животных и растений определенного вида на территорию, где они ранее обитали и произрастали, но откуда по каким-либо причинам исчезли, для создания новой и устойчивой популяции.