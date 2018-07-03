РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Полиция Астаны переходит на усиленный вариант несения службы

CA-NEWS (KZ) - Полиция Астаны переходит на усиленный вариант несения службы.

Как сообщает пресс-служба акимата города, со 2 по 8 июля в рамках празднования юбилея столицы планируется проведение порядка 76 мероприятий. В этой связи, в целях обеспечения правопорядка, безопасности дорожного движения в усиленный режим работы переходят более 3500 полицейских, в том числе военнослужащие Национальной гвардии.

Также во время проведения праздничных мероприятий в помощь полицейским определены общественные помощники полиции, а также организации правоохранительной направленности.

print
  • В Душанбе водитель сбил двух пешеходов
  • Совместный фильм Монголии и Швейцарии получил приз на Шанхайском кинофестивале
  • Президент Туркменистана в 61-й день рождения показал свой рабочий день
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×