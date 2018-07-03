Полиция Астаны переходит на усиленный вариант несения службы

CA-NEWS (KZ) - Полиция Астаны переходит на усиленный вариант несения службы.

Как сообщает пресс-служба акимата города, со 2 по 8 июля в рамках празднования юбилея столицы планируется проведение порядка 76 мероприятий. В этой связи, в целях обеспечения правопорядка, безопасности дорожного движения в усиленный режим работы переходят более 3500 полицейских, в том числе военнослужащие Национальной гвардии.

Также во время проведения праздничных мероприятий в помощь полицейским определены общественные помощники полиции, а также организации правоохранительной направленности.