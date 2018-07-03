Таджикистан берет под свой контроль продажу отечественного цемента

CA-NEWS (TJ) - Китайская компания «Хауксин», владеющая несколькими цементными заводами в Таджикистане, обязалась впредь поставлять таджикский цемент в Узбекистан через торговый дом Таджикистана.

До недавнего времени компания осуществляла самостоятельные поставки цемента в Узбекистан, но после открытия границы и решения вопроса с визой, Таджикистан намерен взять этот процесс под свой контроль. Ожидается, что до конца года Таджикистан экспортирует в соседнюю страну полтонны цементной продукции.

Хамрохон Ганиев, директор торгового дома Таджикистана в Узбекистане, сказал 2 июля в беседе с Радио Озоди, что они потребовали от всех производителей цемента экспортировать продукцию через свою организацию.

Ранее компания «Хуаксин» наперекор просьбе своего партнера, компании «Гаюр» реализовывала цементную продукцию самостоятельно и получала всю прибыль с реализации.

«Мы вели переговоры по этому поводу с китайской стороной. Они заявили, что с 2017 года, когда еще не было Торгового дома Таджикистана, заключили контракты с партнерами в Узбекистане и сейчас не могут их расторгнуть. Срок действия контрактов – до декабря 2018 года. Мы их попросили больше не продлевать контракты и реализовывать цементную продукцию исключительно через торговый дом Таджикистана в Ташкенте», - сказал Хамрохон Ганиев.

По его словам, экспорт цемента возрос в разы после открытия границы с Узбекистаном. До конца года объем экспорта превысит 500 тыс тонн. В настоящее время Торговый дом Таджикистана экспортируют в Узбекистан лишь строительные материалы.

Ганиев отметил также, что сейчас ассортимент продукции, экспортируемых в соседнюю страну, состоит из гипса, гипсокартона, извести и других стройматериалов.

Цемент является единственной конкурентноспособной продукцией, поставляемой из Таджикистана в Узбекистан. Фаррух Махмудов, представитель Торгового дома Таджикистана, сказал в беседе с Радио Озоди по телефону из Ташкента, что неоспоримым преимуществом таджикского цемента является его качество.

«Стоимость цемента в Таджикистане не низкая, зато качество отменное. В Таджикистане выпускается цемент М500 – один из самых широко применяемых видов стройматериалов, а у нас только М400. Мы поставляем цемент и из Кыргызстана и Казахстана. Но высокое качество таджикского цемента вне конкуренции на внутреннем рынке», - сказал собеседник.