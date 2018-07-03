В Казахстане к концу года будут завершены 54 инвестиционных проекта на $3,9 млрд

CA-NEWS (KZ) - В Астане проходит второй международный инвестиционный форум Kazakhstan Global Investment Roundtable 2018.

Поприветствовав участников, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаева сообщил, что по итогам 2017 года экономический рост в республике составил 4%. При этом вклад несырьевых секторов обеспечил почти ⅔ роста. А это значит, по его словам, что казахстанская экономика все больше начинает опираться на несырьевые сектора.

В международном рейтинге «Doing Business» Казахстан в 2017 году занял 36 место. Позиции улучшены по шести индикаторам. По защите миноритарных инвесторов страна занимает первое место.

Глава правительства добавил, что валовый приток прямых иностранных инвестиции за 2017 год составил $20,8 млрд. Четверть этого объема - $5,2 млрд, что на 27% превышает показатели 2016 года - направляется в обрабатывающую промышленность. Всего же в несырьевые сектора направлено порядка 50% всех иностранных инвестиций.

«Положительная динамика сохраняется и в этом году. Всего за 5 месяцев 2018 года достигнуты договоренности по реализации 69 новых проектов с крупными инвесторами, в том числе 10 ТНК из Китая, Турции, США, ОАЭ, Великобритании, ЕС и других стран.

Успешно реализуется казахстанско-китайская программа индустриально-инвестиционного сотрудничества, включающая 51 проект на общую сумму $27,7 млрд. Всего в 2018 году будут завершены 54 проекта на общую сумму $3,9 млрд. Также будет начато строительство 63 проектов на сумму $6,8 млрд», - сказал Б.Сагинтаев.

Особый упор делается на создание высоких переделов в промышленности. Так например, Фонд национального благосостояния «Самрук Казына» прорабатывает проекты по глубокой переработке газа и производству полиэтилена и полипропилена в нефтехимической отрасли. Один из партнеров — австрийский концерн «БОРЕАЛИС», добавил он, пригласив и других инвесторов принять участие в проектах.