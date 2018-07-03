Рустам Эмомали в Душанбе созвал очередную сессию депутатов верхней палаты

CA-NEWS (TJ) - 15-я сессия маджлиса народных депутатов города Душанбе пятого созыва состоится 11 июля в резиденции президента Таджикистана, где размещена администрация мэра города.

Источник в столичной администрации сообщил «Азия-Плюс», что согласно решению мэра Душанбе Рустама Эмомали, в повестку сессии включены вопросы дальнейшего развития экономики столицы, предпринимательства, создания новых рабочих мест, реализации проектов в сфере культуры.

Мэр Душанбе попросил депутатов городского маджлиса до сессии провести в своих избирательных округах встречи с населением, а по их итогам внести предложения для включения в повестку дня сессии.