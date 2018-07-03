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  3 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Голливудскому продюссеру Харви Вайнштейну грозит пожизненный срок из-за новых обвинений

CA-NEWS (CA) - Окружной прокурор района Манхэттен Сайрус Вэнс объявил о трех дополнительных обвинениях ​в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна, передает Reuters.

Киномагнат обвиняется еще по одному эпизоду изнасилования, а также по двум эпизодам сексуального нападения. Это одна из самых серьезных статей в уголовном кодексе штата Нью-Йорк, она предусматривает наказание от 10 лет до пожизненного заключения. Среди них, как уточняет агентство, - «хищническое сексуальное насилие».

В материалы дела, по мнению Вэнса, должен быть включен эпизод еще c одной женщиной (прежде, как отмечает Reuters, в обвинениях фигурировали две потерпевшие). Остальных подробностей о новых обвинениях прокурор не привел, заметив, что расследование в отношении голливудского продюсера продолжается.

Пока идет расследование, Вайнштейн находится на свободе - суд Манхэттена постановил освободить его под залог в $1 млн. Также, согласно решению суда, Вайнштейн будет обязан носить электронный браслет для отслеживания его перемещений.

Скандал с участием Харви Вайнштейна начался в октябре 2017 года после публикации газеты The New York Times. В ней десятки женщин обвинили продюсера в домогательствах. Сначала все они говорили анонимно, однако затем стали рассказывать об этом публично. Сейчас в преступлениях подобного рода Вайнштейна обвинили более 800 женщин. Среди них в том числе такие известные актрисы, как Сальма Хайек, Ума Турман, Кейт Бланшетт и другие.

Впоследствии в связи с разгоревшимся скандалом совет директоров уволил Вайнштейна из основанной им самим продюсерской компании Weinstein Co., затем эта фирма подала заявление о банкротстве. Также из своих рядов Вайнштейна исключила Американская академия кинематографических искусств и наук.

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