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  3 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Человекоподобный робот София влюбилась в архитектуру Астаны

CA-NEWS (KZ) - Первый в мире совершенный человекоподобный робот София приняла участие в работе одной из пленарных сессий Форума мэров городов стран Шелкового пути Global Silk Road.

Выступая перед участниками встречи, она отметила, что Астана является ультрасовременной столицей независимого Казахстана, совершившая феноменальный скачок в своем развитии.

«20-летие вашей столицы является очень важным мероприятием для всего казахстанского народа. Я очень рада принять участие в этом историческом моменте», – цитирует ее слова пресс-служба акимата города.

«Астану называют детищем президента вашей страны. Нурсултан Назарбаев является главным архитектором города, и много архитектурных объектов, нарисованных его рукой, стали символами вашей столицы, а его мудрые политические решения поспособствовали политическому и экономическому успеху всей вашей страны», – отметила робот.

Она добавила, что гуляя по Астане, влюбилась в уникальную архитектуру города.

Робота Софию разработала гонконгская компания Hanson Robotics. Она обладает навыками адаптации к человеческому поведению и коммуникации с людьми и является популярным гостем на разных международных мероприятиях. С октября 2017 года София – подданная Саудовской Аравии. Она стала первым роботом, получившим гражданство какой-либо страны.
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