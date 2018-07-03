В Турции за один день задержаны десятки проституток из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В ходе спецопераций турецких правоохранительных органов, проведенных в городах Болу, Аланья и Трабзон, задержаны десятки женщин легкого поведения из Узбекистана. Органы правопорядка двух стран ведут тесное сотрудничество в борьбе с торговлей людьми, сообщили в посольстве Узбекистана в Турции.

Как сообщил ​Метин Караташ, сотрудник правоохранительных органов городка Болу на северо-западе Турции, в ходе спецоперации 1 июля были задержаны шесть гражданок Узбекистана.

– Их проверили в кожно-венерологическом диспансере. Затем эти женщины были помещены в депортационный изолятор. После высылки на родину они на протяжении пяти лет не смогут попасть на территорию Турции, – сказал Метин Караташ, добавив, что женщины из Узбекистана были задержаны в парке в районе Карачайир при получении денег за оказание интимных услуг.

1 июля группа проституток из Узбекистана была задержаны и в других регионах Турции – Аланье и Трабзоне. Сотрудник службы безопасности города Аланья Мехмет Топал сообщил о том, что среди задержанных узбекистанок есть женщины, которые ранее были депортированы из Турции, но позже при помощи объездных путей снова смогли попасть на территорию этой страны.

Вся информация о задержанных женщинах была направлена в посольство Узбекистана в Турции. "У женщин, которые были задержаны во время оказания интимных услуг, имеются узбекские паспорта. Вот их имена: Сарвинозой (20 лет), Мафтуна (19 лет), Махфуза (36 лет), Зироат и Хуршида (31 год). Продажей девушек занималась 49-летняя женщина узбекской национальности Айсара Р.", – сказал Мехмет Топал.

Сотрудник посольства Узбекистана в Турции, попросивший не указывать его имя, сообщил, что узбекское диппредставительство в Анкаре информировано о задержании своих гражданок, занимавшихся оказанием интимных услуг.

– В этой сфере имеется тесное сотрудничество между Турцией и Узбекистаном. Посольство не отрицает, что в Турции, кроме граждан Узбекистана, зарабатывающих деньги честным путем, имеются и те, которые, попав в руки работорговцев, вынужденно занимаются проституцией. Мы оказываем им правовую помощь в случае, если они попадают в турецкие тюрьмы за совершение вышеназванных преступлений, – сказал сотрудник посольства.