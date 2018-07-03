Time назвал самых влиятельных людей в интернете

CA-NEWS (CA) - Журнал Time назвал 25 людей, которые оказывают наибольшее влияние на социальные сети и являются крупнейшими ньюсмейкерами.

В списке оказались представители шоу-бизнеса, популярные блогеры, политики и общественное движение. Журнал выбрал и тех, чье влияние оценивается как положительное, и тех, кто вызвал недовольство и возмущение.

В списке оказались певица Риана, чей пост в Instagram обрушил акции приложения Snapchat на 4%, модель Кайли Дженер, фотография которой с новорожденной дочерью Сторми стала самой популярной в том же Instagram.

В 2018 году в список также 17-летняя певица Ариэль Мартин, известная под псевдонимом Baby Ariel, активисты из Паркленда, которые выступают за ужесточение контроля над оборотом оружия, президент США Дональд Трамп, который часто публикует неоднозначные заявление в своем Twitter.

Помимо них в числе самых влиятельных персон в интернете оказались рэпер Канье Уэст, корейская поп-группа BTS, Instagram-блогер Бизи Филиппс, шестилетний Youtube-блогер Райан, который в данный момент занимает восьмое место в ежегодном списке самых высокооплачиваемых звезд YouTube в мире по версии журнала Forbes и другие.

Было обращено внимание на филиппинское феминистическое движение #BabaeAko. Оно появилось после того, как президент страны Родриго Дутерте заявил, что женщины не могут быть верховными судьями.

Также Time отметил студента Роланда Сабо, который разместил в Сети аудиозапись «Yanny или Laurel?», вызвавшую множество споров.