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  3 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон назвал основные приоритеты развития Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 3 июля президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел заседание национального совета по развитию при президенте РТ, в работе которого приняли участие члены совета, представители координационного совета партнеров по развитию, министерств и ведомств, неправительственных и международных организаций, сообщает пресс-служба главы государства.

На повестке дня заседания стоял вопрос о презентации «Национального отчета по дистанционным итогам реализации целей национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 года и среднесрочной программы развития РТ на 2016-2020 годы в рамках целей устойчивого развития».

Открывая заседание, президент Эмомали Рахмон отметил, что основными приоритетами развития страны на долгосрочную перспективу являются сферы образования, здравоохранения, занятости, обеспечение продовольственной безопасности, достижение энергетической независимости, выход из коммуникационной изоляции, превращение страны в транзитную страну, борьба с коррупционными проявлениями, эффективное управление, защита экологии и управление демографическими направлениями.

По вопросу повестки дня заседания был заслушан отчет министра экономического развития и торговли РТ Негматулло Хикматуллозода.

Постоянный координатор ООН в Таджикистане, г-жа Пратибха Мехта, глава координационного совета партнеров по развитию, глава представительства Всемирного банка в РТ Ян Петер Олтерс, посол ЕС в РТ Хидаят Бишчевич в своих выступлениях отметили достижения правительства Таджикистана по стабилизации макроэкономических показателей.

В конце заседания президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил благодарность все партнерам по развитию за активное участие в реализации стратегических целей Таджикистана.

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