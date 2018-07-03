В Душанбе для осмотра приземлился самолет рейса Москва-Худжанд, пассажиры пока остаются в России

CA-NEWS (TJ) - Самолет, накануне совершивший экстренную посадку в московском аэропорту Домодедово, осматривают специалисты технической службы международного аэропорта Душанбе, передает «Sputnik-Таджикистан».

Самолет авиакомпании «Таджик Эйр» Boeing 737 – 300, следовавший по маршруту Москва – Худжанд и на борту которого вчера произошла разгерметизация салона, утром, 2 июля, в 08:02 часов по местному времени приземлился в международном аэропорту города Душанбе, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Отмечается, что в настоящее время самолет осматривают специалисты технической службы.

«По итогам детального технического осмотра воздушного судна будет сообщено о дальнейшей эксплуатации самолета», — говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, накануне самолет авиакомпании «Таджик Эйр» совершил экстренную посадку в московском аэропорту Домодедово, до этого он несколько часов кружил на юго-востоке Подмосковья.

Позже представители московского аэропорта Домодедово назвали разгерметизацию салона причиной вынужденной посадки лайнера.

«В самолете таджикской авиакомпании, летевшем рейсом из Москвы вХуджанд над Рязанью произошла разгерметизация самолета. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. После того, как было израсходовано нужное количество топлива, самолет успешно приземлился в аэропорту Домодедово», — пояснил представитель аэропорта.

Пассажиры вернувшегося в столицу России самолета были оперативно размещены в гостинице и обеспечены трехразовым питанием, и все текущие вопросы были своевременно решены представителями авиакомпании «Таджик Эйр» в Москве. Все они пока находятся в Москве, их вылет из Москвы в Худжанд запланирован на вечер вторника.

По мнению генерального директора компании «Альянс Авиационных технологий Авинтел» Виктора Прядки, причин разгерметизации может быть несколько: посторонний предмет мог попасть в створки люков или какие-то детали были неплотно подогнаны.