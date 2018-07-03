Канцлер Германии и партнеры по коалиции урегулировали спор вокруг миграционной политики

CA-NEWS (CA) - Консерваторы во главе с канцлером Германии Ангелы Меркель в понедельник урегулировали спор вокруг миграционного вопроса со своими партнерами по правящей коалиции, грозивший ее распадом, договорившись о мерах для ограничения притока в страну нелегальных мигрантов, сообщает Reuters.

Глава баварского Христианско-социального союза (ХСС), министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер после пятичасовых переговоров сказал журналистам, что не будет уходить в отставку, поскольку заключил соглашение с Христианско-демократическим союзом (ХДС) Меркель, которое, по его словам, позволит сдерживать нелегальную миграцию.

«После напряженных переговоров между ХДС и ХСС мы достигли соглашения о том, как в будущем сможем пресекать нелегальную миграцию на границе между Германией и Австрией», - сказал Зеехофер, покидая штаб-квартиру ХДС в Берлине.

Продолжавшееся несколько недель противостояние внутри правящей коалиции Германии спровоцировало резкие колебания евро и грозило распадом 70-летнего союза между двумя партиями.

Согласно договоренности, те мигранты, которые подали прошение о предоставлении убежища в других странах Евросоюза, будут размещены в транзитных центрах на границе Германии, пока Берлин будет согласовывать двусторонние соглашения об их возвращении в соответствующие страны.

Такие центры, например, в международных аэропортах, будут рассматриваться как зоны за пределами Германии, что упростит процедуру депортации.

В результате Зеехофер смог добиться ужесточения иммиграционного контроля, а Меркель - соблюдения правил ЕС и сохранения свободы передвижения внутри блока.

«Дух партнерства в Евросоюзе сохранен, и в то же время (сделан) важный шаг к порядку», - сказала Меркель журналистам.