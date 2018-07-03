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  3 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия подписала меморандум о сотрудничестве с Южной Кореей

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 2 июля монгольская ипотечная корпорация (МИК) организовала 5-ю азиатскую встречу на высшем уровне по вопросам ценных бумаг с фиксированным доходом. На полях встречи МИК подписала меморандум о сотрудничестве с южнокорейской корпорацией жилищного финансирования, передает Montsame.

Меморандум призван укрепить сотрудничество между двумя корпорациями в рамках достижения совместных целей в области рынка жилья и ипотечного жилищного кредитования, решить актуальные проблемы и ключевые вызовы в современных условиях, обмениваться опытом по реализации передовых стратегий развития ипотечного жилищного кредитования, и проводить совместные исследования в данной сфере.

Встреча на высшем уровне была организована МИК совместно с министерством финансов, министерством строительства и градостроения и комитетом по финансовому мониторингу.

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