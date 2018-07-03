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  3 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Иностранные компании инвестируют $4,7 млрд в производство Казахстана
Предыстория: В Казахстане к концу года будут завершены 54 инвестиционных проекта на $3,9 млрд

CA-NEWS (KZ) - Иностранные инвесторы вложат $4,7 млрд в производство Казахстана. В рамках Kazakhstan Global Investment Roundtable компании подписали 32 инвестиционных соглашения.

Так, компания West Hydrocarbons Commercial Investment (ОАЭ) намерена построить в республике нефтеперерабатывающий завод.

Французские компании планируют создать производство фармацевтических препаратов и сеть магазинов спортивной одежды и инвентаря.

Представители фирм из Турции заинтересованы в строительстве заводов по производству картонных упаковок, белой и коричневой бумаги, пряжи и ткани, фабрики по производству бумажной продукции из камыша.

Кроме того, компания из Китая намерена инвестировать в разведение и переработку рыбы.

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