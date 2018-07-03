Иностранные компании инвестируют $4,7 млрд в производство Казахстана
CA-NEWS (KZ) - Иностранные инвесторы вложат $4,7 млрд в производство Казахстана. В рамках Kazakhstan Global Investment Roundtable компании подписали 32 инвестиционных соглашения.
Так, компания West Hydrocarbons Commercial Investment (ОАЭ) намерена построить в республике нефтеперерабатывающий завод.
Французские компании планируют создать производство фармацевтических препаратов и сеть магазинов спортивной одежды и инвентаря.
Представители фирм из Турции заинтересованы в строительстве заводов по производству картонных упаковок, белой и коричневой бумаги, пряжи и ткани, фабрики по производству бумажной продукции из камыша.
Кроме того, компания из Китая намерена инвестировать в разведение и переработку рыбы.