Обучающихся за рубежом туркменских студентов склоняют к доносам на других учащихся

CA-NEWS (TM) - Туркменские студенты подтвердили радио «Азатлык», что по возвращении домой на летние каникулы их приглашают на «беседу» в органы безопасности, где от них требуют информацию о других студентах.

Туркменистанец, представившийся как Аман, который на данный момент обучается в аспирантуре в Турции, рассказал, что он сам и его знакомые попадают в такую ситуацию всякий раз, когда едут на родину.

«Я не знаю, как обстоят дела со студентами, которые учатся в других странах, но среди тех, кто учится в Турции есть специально назначенные со стороны посольства люди. Они доносят в комитет сведения о жизни студентов и о ситуации в общежитиях. Обучающиеся в Турции знают этих назначенных со стороны посольства людей, поэтому ведут себя осторожно», - рассказал Аман.

«По моему, службы безопасности либо не совсем доверяют своим людям среди студентов, либо они хотят подтверждения информации, полученной от них у других студентов», - добавил он.

Аман рассказал, как и его пригласили в органы службы безопасности, когда он в прошлый раз был в Туркменистане.

«Мы сейчас спросим вещи, которые нас интересуют, но ты только говори правду. Потому, что мы всё равно все знаем. Только хотим посмотреть ты «патриот» или нет. С кем ты поддерживаешь связи? Ты снимаешь квартиру или живёшь в общежитии? Кого из туркменских студентов знаешь и можешь ли дать информацию о них? Знаешь ли ты о спонсорах или фондах, помогающих студентам? Какие у вас отношения с политическими организациями в других странах? Интересуетесь ли социальными сетями и пишите ли там посты? Знаешь ли ты студентов, предоставляющих в медиа сведения о ситуации в Туркменистане или пишущих об этом в социальных сетях? Если ты любишь родину и свой народ, ты должен делиться с нами информацией. Иначе как твоя семья будет жить спокойно в Туркменистане? После окончания учёбы в Турции можешь работать с нами в комитете, сказали они», - рассказал студент из Туркменистана Аман.

Некоторые сотрудники служб безопасности Туркменистана, говорившие на условиях анонимности, утверждают, что на беседу приглашаются только те студенты, у которых есть связи с религиозными организациями и, что нет никакой необходимости требовать у них какую-либо другую информацию.

Несмотря на это, многие из туркменских студентов, обучающихся в странах СНГ и Европы рассказывают о том, что их регулярно приглашают на «беседу» в органы безопасности, когда они ездят в Туркменистан. Во время этих на них оказывают давление для получения информации и склонения их к сотрудничеству в качестве информаторов.