В Таджикистане выявлен факт контрабанды шоколадной пасты из Кыргызстана

CA-NEWS (TJ) - Оперативники регионального управления Таможенной службы Таджикистана по Согдийской области пресекли контрабанду шоколадной пасти, сообщает пресс-служба таможенной службы РТ.

Данный груз принадлежал 27-летнему жителю города Худжанд Согдийской области. Было установлено, что он, в сговоре с неким «Нозимом» ввез данную партию шоколадной пасты нелегально с территории Лейлекского района Кыргызстана.

Общий вес товара составил 660 килограмм на сумму свыше 302,1 тыс. сомони ($33 тыс.).

Экспертиза показала, что употребление данного продукта опасно для здоровья человека.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 209 ч.1 и 289 ч.2 УК Таджикистана и отправлено в прокуратуру Согдийской области для расследования.