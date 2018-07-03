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  3 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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За несообщение о мятеже экс-заместителя министра обороны, житель Таджикистана приговорен к 8 годам лишения свободы

CA-NEWS (TJ) - Приговором суда столичного района Сино житель Душанбе Эргаш Ризоев за несообщение о мятеже приговорен к 8 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Речь идет о мятеже, который организовал в начале сентября 2015 года экс-заместитель министра обороны Таджикистана Ходжи Абдухалим Назарзода, сообщил «Азия-Плюс» собеседник в Генпрокуратуре Таджикистана.

По данным источника, Ризоев, находясь в трудовой миграции в городе Иркутск РФ, еще в августе 2015 года знал о готовящемся мятеже Ходжи Абдухалима.

«За несколько дней до мятежа он был в Таджикистане, но не сообщил соответствующим органам об этом», - сказал источник.

Помимо этого, по сообщению источника, Эргаш Ризоев привлечен к ответственности за двоеженство, а также за дачу взятки в размере $5 тыс сотрудникам правоохранительных органов. За что он давал взятку - не сообщается.

«Он был задержан в момент передачи взятки в марте текущего года в одном из ресторанов Душанбе», - сообщил источник.

Суд признал Эргаша Ризоева виновным по статьям 347 (несообщение о преступлении или его укрывательство), 320 (дача взятки) и 170 (двоеженство) УК Таджикистана.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии усиленного режима.

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