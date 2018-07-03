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  3 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Россельхознадзор выявил очередные нарушения в продуктах из Беларуси

CA-NEWS (CA) - Россельхознадзор в очередной раз выявил нарушения в продукции белорусских перерабатывающих предприятий.

Как сообщает «Интерфакс», нарушения обнаружены во время исследования продукции в подведомственных Россельхознадзору лабораториях. Так, повторно выявлены бактерии группы кишечной палочки в рыбе производства форелевого хозяйства «Лохва». В связи с этим поставки продукции с него теперь будут находиться под усиленным лабораторным контролем.

Такая же мера введена в отношении продукции предприятия «Мозырские молочные продукты», в которой обнаружено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Кроме того, Россельхознадзор проинформировал ветеринарную службу Беларуси о случаях превышения массовой доли нитратов в молоке ОАО «Беллакт Волковысское», Оршанского молочного комбината, Минского молочного завода №1, предприятия «Данон Пружаны». В сырах ОАО «Дятловский сыродельный завод» и ОАО «Здравушка-милк» (Холопенческий филиал) обнаружены стерины (группа биохимически важных веществ из группы стероидов).

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