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  3 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Семьи мужчин, погибших в канализационном колодце в Алматинской области, могут получить компенсации
Предыстория: Три человека погибли, задохнувшись газом на территории больницы в Алматинской области

CA-NEWS (KZ) - По факту гибели трех человек на территории районной больницы в селе Шелек Алматинской области начато расследование.

По данным Департамента внутренних дел региона, расследование начато по статье 156 (Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Казахстана. По этой статье ответственным лицам может грозить до 7 лет лишения свободы.

По словам пресс-службы акимата Алматинской области, семьям погибших оказывается помощь в подготовке похорон. Кроме того, решается вопрос о выделении денежной компенсации семьям погибших.

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