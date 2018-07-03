Семьи мужчин, погибших в канализационном колодце в Алматинской области, могут получить компенсации

CA-NEWS (KZ) - По факту гибели трех человек на территории районной больницы в селе Шелек Алматинской области начато расследование.

По данным Департамента внутренних дел региона, расследование начато по статье 156 (Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Казахстана. По этой статье ответственным лицам может грозить до 7 лет лишения свободы.

По словам пресс-службы акимата Алматинской области, семьям погибших оказывается помощь в подготовке похорон. Кроме того, решается вопрос о выделении денежной компенсации семьям погибших.