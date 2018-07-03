The Wall Street Journal сообщило о подключении ФБР к расследованию утечки данных из Facebook

CA-NEWS (CA) - Федеральное бюро расследований (ФБР) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США присоединились к расследованию в отношении Facebook Inc в связи с использованием соцсетью персональных данных пользователей, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Ранее сообщалось, что расследованием занимаются Федеральная торговая комиссия (FTC) США и министерство юстиции страны.

Facebook в 2015 году обнаружил, что Cambridge Analytica, которая, как выяснилось позднее, сотрудничала со штабом Дональда Трампа, получила данные пользователей Facebook для составления психологических портретов американских избирателей. Однако до марта текущего года Facebook не сообщал, что знал об утечке.

По словам собеседников издания, следователей, в частности, интересует, чтó именно Facebook знал три года назад и почему не раскрывал информацию об утечке. Следователи также изучают показания Марка Цукерберга и других представителей Facebook, которые те давали в конгрессе.

Facebook подтвердил, что получил вопросы от федеральных агентств, и сообщил, что делится информацией и сотрудничает разными способами. «Мы сотрудничаем с официальными лицами в США, Великобритании и других странах», - приводит издание слова представителя Facebook Мэтта Штайнфельда.

Министерство юстиции и другие федеральные агентства отказались от комментариев. FTC в марте сообщала, что ведет расследование в отношении Facebook по поводу возможных нарушений конфиденциальности.

Расследование касается скандала вокруг Facebook, который разгорелся 16 марта. Тогда стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей. Cambridge Analytica после скандала закрылась. В мае она подала документы о банкротстве.