Вице-премьер Монголии провел переговоры с представителем генерального секретаря ООН по вопросам уменьшения опасности бедствий

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 3 июля вице-премьер Монголии У.Энхтувшин принял Мами Мизутори, Специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам уменьшения опасности бедствий, прибывшую для участия в открывающей сегодня в столице Азиатской конференции на уровне министров по уменьшению опасности бедствий, передает Montsame.

«Проведение Азиатской конференции на уровне министров по уменьшению опасности бедствий – большая честь для Монголии», - начал беседу вице-премьер У.Энхтувшин и выразил признательность в адрес управления ООН по снижению рисков бедствий /МСУОБ ООН/ и его региональных центров за поддержку и помощь в организации этого мероприятия в Монголии, собравшего более трёх тысяч делегатов из около 50 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Затем Энхтувшин проинформировал Мами Мизутори о действиях, которые предпринимает Монголия в области уменьшения опасности бедствий, а также о среднесрочной стратегии по реализации в Монголии Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий и план мероприятий по реализации стратегии, которые утвердило правительство в 2018 году.

Отметив, что стратегия Монголии по снижению риска бедствий будет направлена на предотвращение, а не на ликвидацию последствий природных катастроф, вице-премьер Энхтувшин выразил уверенность в достижении эффективных результатов по итогам Азиатской конференции министров по уменьшению опасности бедствий.

Специальный представитель Мами Мизутори, со своей стороны подчеркнула, что проведение очередной конференции по теме «Защита достижений устойчивого развития путем предупреждения стихийных бедствий» является ярким примером вышеупомянутых усилий Монголии. Она выразила полную уверенность в том, что на конференции будут достигнуты важные результаты, способствующие интенсификации выполнения Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на региональном уровне и укреплению взаимодействия стран региона.