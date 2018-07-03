Туркменистан задолжал белорусским строителям более $40 млн за Гарлыкский калийный комбинат

CA-NEWS (TM) - Просроченная задолженность туркменских компаний перед Беларусью за первый квартал в этого году увеличилась в 6 раз и достигла 85 миллионов рублей ($42,8 тыс.), сообщает издание «Белсат» со ссылкой на данные белорусского Нацбанка.

Самый большой зарубежный проект белорусских строителей - Гарлыкский калийный комбинат в Туркменистане, закончился провалом. В результате, бюджет Беларуси оказался в минусе приблизительно на $200 млн.

Подряд на строительство в каракумских песках, стоимостью около миллиарда долларов, «Белгорхимпром» получил в конце нулевых. Закончить должны были в 2015-м году, но торжественное открытие, с участием правителей Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Беларуси Александра Лукашенко, произошло только в прошлом году.

Польза этого проекта, теперь, однако, ставят под сомнение члены правительства как Туркменистана, так и Беларуси. В апреле Гургангулы Бердымухамедов поручил своим вице-премьеру и министру иностранных дел провести проверку комбината на предмет выявленных ранее недоработок белорусских подрядчиков. Сам генеральный подрядчик - отечественное государственное предприятие «Белгорхимпром», сработало в позапрошлом году с потерей почти на $50 млн. А в этом году баланс на его счету составлял менее $500.

«Что касается Туркменистана и тех проблем, которые возникли во время строительства Гарлыкского комбината, они привели к тому, что Беларусь отказалась от строительства второго калийного комбината, который должны были построить в 40 километрах от первого», - говорит экономист Лев Марголин.

Но проблема - не только в неэффективности белорусского госпредприятия и несостоятельности туркменских заказчиков. Журналисты проанализировали белорусские государственные закупки для Гарлыкского проекта и обнаружили ряд признаков возможного «распила» в закупках строительных материалов. Так, «Белгорхимпром» закупил металлический порошок купершлак - по цене $190 за тонну, хотя в России этот материал стоит втрое дешевле. В результате, та закупка обошлась в $90 тысяч, вместо $30 тыс. Кто и как получил эти подряды - не сообщается.

«Трудно удержаться, чтобы не погреть руки на строительстве за рубежом. Поэтому я не удивлюсь, если и в самом деле, цены, по которым закупались какие-то материалы, они больше тех, которые есть действительно на рынке. Но это вопрос к беларусскому комитету госконтроля», - говорит Лев Марголин.

Всего, согласно белорусским членам правительства, на начало этого года, Туркменистан был должен Беларуси за Гарклык около $200 млн. Из них, по состоянию на первое мая, просроченными считались 85 миллионов рублей ($42,8 тыс.).