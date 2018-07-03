Генпрокуратура Узбекистана расследует разврат в отношении детдомовцев

CA-NEWS (UZ) - Прокуратура Узбекистана прокомментировала дело о хищении и насилии над детьми в детдоме города Маргилана в Ферганской области, сообщает Nuz.uz.

Помощник прокурора по Ферганской области Анвар Назаров рассказал о том, как продвигается расследование. По его данным, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 167 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан "Хищение путем присвоения или растраты", сообщил Назаров на "круглом столе", организованном Генеральной прокуратурой.

Сообщается, что расследование продолжается и при этом дело частично будет рассматриваться в формате закрытых судебных заседаний, чтобы защитить детей, пострадавших от насилия. Директор, воспитатели и главный бухгалтер детского дома обвиняются в крупных хищениях, злоупотреблении властью или должностными полномочиями.

Против администрации Маргиланского дома милосердия возбуждены уголовные дела по статьям 109 (умышленное легкое телесное повреждение), 115 (принуждение женщины к совершению аборта), 127 (вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение), 128 (вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати лет), 129 (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет). Однако, как заявил на встрече с журналистами Анвар Назаров, данные о преступлениях в детском доме частично были преувеличены СМИ. "К счастью, некоторые из интернет-публикаций на самом деле являются ложными", - отметил он.