РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Уроженец Таджикистана заплатив 25 тыс. рублей, женился на россиянке, чтобы получить разрешение на проживание

CA-NEWS (TJ) - Жительница Новгородской области и уроженец Таджикистана прожили в официальном браке около трёх месяцев, пока в их отношения не вмешалась прокуратура Боровичского района, сообщает Новгород.ру.

В апреле 2018 года мужчина и женщина официально вступили в брак, что подтверждено актовой записью и свидетельством, выданным отдела ЗАГС Солецкого района.

Во время проверки исполнения законодательства о правовом положении иностранных граждан ведомство выяснило, что с момента свадьбы молодожёны вместе не жили, общих детей у них нет. За оказание услуги иностранец заплатил женщине 25 тысяч рублей (около $400). Штамп в паспорте гражданину Таджикистана был нужен, чтобы получить разрешение на временное проживание в России.

Прокуратура направила в Боровичский районный суд заявление о признании брака недействительным. Решением суда иск ведомства был удовлетворён, после его вступления в законную силу актовая запись будет аннулирована.

Кроме того, прокуратура направит в полицию информацию с требованием аннулировать разрешение на временное проживание, выданное иностранцу.

print
  • В Душанбе для осмотра приземлился самолет рейса Москва-Худжанд, пассажиры пока остаются в России
  • Иностранные компании инвестируют $4,7 млрд в производство Казахстана
  • Голливудскому продюссеру Харви Вайнштейну грозит пожизненный срок из-за новых обвинений
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×