Уроженец Таджикистана заплатив 25 тыс. рублей, женился на россиянке, чтобы получить разрешение на проживание

CA-NEWS (TJ) - Жительница Новгородской области и уроженец Таджикистана прожили в официальном браке около трёх месяцев, пока в их отношения не вмешалась прокуратура Боровичского района, сообщает Новгород.ру.

В апреле 2018 года мужчина и женщина официально вступили в брак, что подтверждено актовой записью и свидетельством, выданным отдела ЗАГС Солецкого района.

Во время проверки исполнения законодательства о правовом положении иностранных граждан ведомство выяснило, что с момента свадьбы молодожёны вместе не жили, общих детей у них нет. За оказание услуги иностранец заплатил женщине 25 тысяч рублей (около $400). Штамп в паспорте гражданину Таджикистана был нужен, чтобы получить разрешение на временное проживание в России.

Прокуратура направила в Боровичский районный суд заявление о признании брака недействительным. Решением суда иск ведомства был удовлетворён, после его вступления в законную силу актовая запись будет аннулирована.

Кроме того, прокуратура направит в полицию информацию с требованием аннулировать разрешение на временное проживание, выданное иностранцу.