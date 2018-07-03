Уроженец Таджикистана заплатив 25 тыс. рублей, женился на россиянке, чтобы получить разрешение на проживание

- Таджикистан, общество
- 16:39, 03 июля 2018
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CA-NEWS (TJ) - Жительница Новгородской области и уроженец Таджикистана прожили в официальном браке около трёх месяцев, пока в их отношения не вмешалась прокуратура Боровичского района, сообщает Новгород.ру.
В апреле 2018 года мужчина и женщина официально вступили в брак, что подтверждено актовой записью и свидетельством, выданным отдела ЗАГС Солецкого района.
Во время проверки исполнения законодательства о правовом положении иностранных граждан ведомство выяснило, что с момента свадьбы молодожёны вместе не жили, общих детей у них нет. За оказание услуги иностранец заплатил женщине 25 тысяч рублей (около $400). Штамп в паспорте гражданину Таджикистана был нужен, чтобы получить разрешение на временное проживание в России.
Прокуратура направила в Боровичский районный суд заявление о признании брака недействительным. Решением суда иск ведомства был удовлетворён, после его вступления в законную силу актовая запись будет аннулирована.
Кроме того, прокуратура направит в полицию информацию с требованием аннулировать разрешение на временное проживание, выданное иностранцу.