В Астане будет создана лаборатория по диагностике ДНК

CA-NEWS (KZ) - В Астане на базе Назарбаев университета будет создана лаборатория по диагностике ДНК в области медицинской генной инженерии. Договоренность достигнута на Форуме мэров городов стран Шелкового пути Global Silk Road.

Как сообщает пресс-служба акимата города, меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании заключен между управляющей компанией СЭЗ «Астана – Технополис» и ТОО «Майкроред Казахстан».

Использование генных технологий, создание системы базы данных ДНК населения может быть применимо для общественной безопасности, борьбы с преступностью, в судебной экспертизе, для выявления и предотвращения болезней, в том числе раковых и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, это поможет персонифицировать ряд лекарственных препаратов индивидуально каждому человеку.

Отмечается, что «Microread» (КНР) была основана в 2007 году, и сегодня занимает лидирующие позиции в области генетического анализа. Компания специализируется на разработке технологии генетического анализа в области медицины, при помощи которой можно обнаружить генетические заболевания у новорожденных, а также раковые опухоли.