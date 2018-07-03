В результате землетрясения в тоннеле Таджикистана произошла просадка части дороги

CA-NEWS (TJ) - В автотранспортном тоннеле «Хатлон» (Чормагзак), соединяющим центральную и южную части страны, произошла просадка части дороги.

Просадка дороги в указанном тоннеле произошла в результате землетрясения несколько недель тому назад. В настоящее время в тоннеле ведутся восстановительные работы.

Как сообщил «Авеста» начальник управления строительства и дорожного хозяйства министерства транспорта Таджикистана Аловуддин Аноятшоев, для устранения последствий повреждения дороги задействована китайская компании China road, которая в свое время реализовала указанный проект.

По словам Аноятшоева, китайские специалисты знают проект и имеют соответствующие технологии для выполнения восстановительных работ на поврежденном участке.

«В результате природных катаклизмов внутри тоннеля произошла просадка дороги. После детального изучения, специалисты пришли к выводу, что если не устранить указанную проблему, то дальнейшая эксплуатация объекта станет проблематичным», – рассказал представитель Минтранса.

В настоящее время China road начало бурит и выкачивать воду, чтобы закачав в проем цементный раствор. Ожидается, что все работы будут завершены в течение одного месяца», – отметил он.

По словам Аноятшоева на период восстановительных работ движение автотранспорта по тоннелю «Хатлон» приостановлено и машины используют старый маршрут, то есть через перевал Чормагзак.

Напомним, что тоннель Чормагзак в Таджикистане официально был сдан в эксплуатацию в октябре 2013 года.

Реализация проекта, общая стоимость которого составляла примерно 300 млн. сомони ($68 млн. по тогдашнему курсу), началась 15 марта 2010 года. Согласно проекту, длина тоннеля составляет 4 тыс. 430 метров.

Проект строительства тоннеля «Чормагзак» (позже он был переименован в «Хатлон», был реализован в рамках реконструкции автодороги Душанбе-Вахдат-Дангара, за счет кредитных средств, предоставленных правительством Китая.