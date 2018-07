Небо над Сан-Франциско стало оранжевым из-за лесных пожаров

CA-NEWS (CA) - Лесной пожар на севере Калифорнии, начавшийся 30 июня, за выходные распространился по площади в 131 квадратный километр. Дым дошел до Сан-Франциско: из-за него небо над городом стало оранжевым, а улицы засыпало пеплом, сообщает Fox News.

Сообщений о пострадавших или погибших нет, но пламя, подпитываемое горячим воздухом и сухими ветрами, угрожает более чем 100 зданиям, которые находятся в районе пожара.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Сан-Франциско, дым от пожара унесло к югу, что привело к ухудшению качества воздуха в районе залива. Из-за пожаров было объявлено «желтое» предупреждение о качестве воздуха.

San Francisco sky is bizarre right now. Rayleigh scattering through this cloud is depleting all the blues and leaving us with a sepia sky. pic.twitter.com/weUDCkulsN — Rick Zuzow (@RickZuzow) 1 июля 2018 г.

Amber sky at dawn? There's a low cloud-layer/light fog in the air that's casting a very eerie light over San Francisco at the moment. Perhaps we're getting the smoke from a wildfire? Dust from Sahara?#TentOnTheRoof'InExile pic.twitter.com/gIfZHbjO1i — aHEMagain (@aHEM_again) 1 июля 2018 г.

San Francisco Sky today. No filter. pic.twitter.com/0nfhFtq1yX — Alex Shyba (@alexshyba) 1 июля 2018 г.

San Francisco skies are scary looking from the Yolo County fire pic.twitter.com/SfYHQPtIaW — can (@can) 1 июля 2018 г.

The sky in San Francisco right now is EERIE. Some silent hill vibes going on this morning! pic.twitter.com/nCqzTYDsW5 — Megan (@__MissMeg__) 1 июля 2018 г.