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  4 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Группа «На-На» выступит в Астане на День города

CA-NEWS (KZ) - В Астане 6 июля состоится ряд праздничных мероприятий, посвященных Дню города.

По данным Управления культуры и спорта столицы, гала-концерт с участием казахстанских и зарубежных артистов пройдет на площади у монумента «Қазақ Елі». Пятичасовое музыкальное шоу под открытым небом начнется в 20:00, его смогут посетить все желающие. С днем рождения Астану поздравят Кайрат Нуртас, Мадина Садвакасова, Каракат Абильдина, Ардак Балажанова, Кайрат Баекенов и группа «Формат» и др. Хэдлайнеры вечера - группа Ninety One и южнокорейская группа Boyfriend.

Жителей и гостей города также порадует выступление группы «На-На», которая участвовала в церемонии инаугурации новой столицы Казахстана в 1998 году

Праздничный фейерверк прогремит на территории у Дворца мира и согласия.

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