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  4 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Верховный суд Таджикистана вынес приговоры членам ОПГ, занимающимся убийствами и грабежами

CA-NEWS (TJ) - Верховный суд Таджикистана вынес приговоры членам организованной преступной группировки, обвиненных в убийствах и грабежах, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Таджикистана. На скамье подсудимых находились семь человек.

17 октября 2017 года преступники, вооружившись арматурой и железными трубами, поздно ночью проникли в дом жительницы Б.Гафуровского района И.Негматуллоевой, которая занималась предпринимательской деятельностью.

Злоумышленники забили до смерти И.Негматуллоеву и гражданина М.Мухаммаджонова, и унесли с собой $75 тыс. и мобильный телефон.

Кроме того, данная преступная группировка с 15 сентября 2017 года по 24 января 2018 года совершила 8 преступлений, в основном грабежи и разбои на территории городов и районов Канибадам, Восе и Рудаки.

Верховный суд Таджикистана приговорил граждан С.Абдиева, Ш.Абдуллоева, Дж.Мехбуллоева, и Дж.Эргашева, обвиненных в убийствах и грабежах к 30 годам лишения свободы каждого.

П.Муродбекзода приговорен к 25 годам лишения свободы, гражданин А.Имомов получил 17 лет, а А.Маъруфзода – 10 лет лишения свободы.

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