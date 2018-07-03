Вице-премьер Монголии выразил готовность к тесному сотрудничеству с Индией

CA-NEWS (MNG) - На полях стартовавшей сегодня в столице азиатской конференции на уровне министров по уменьшению опасности бедствий вице-премьер У.Энхтувшин принял государственного министра внутренних дел Республики Индия Раджнатх Сингха, передает Montsame.

В ходе беседы Энхтувшин отметил: «Монголия считает Индию своим главным региональным партнером и «третьим соседом» и одним из приоритетных направлений Монголии является развитие стратегического партнерства с Индией» и выразил готовность к тесному сотрудничеству с Индией в области уменьшения опасности бедствий, являющейся неотъемлемой частью двусторонних отношений между нашими двумя странами».

Госминистр Индии Раджнатх Сингх пожелал успехов в работе конференции и подчеркнул, об имеющихся возможностях сотрудничества между двумя странами, у которых давние древние исторические и религиозные отношения».