РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Вице-премьер Монголии выразил готовность к тесному сотрудничеству с Индией

CA-NEWS (MNG) - На полях стартовавшей сегодня в столице азиатской конференции на уровне министров по уменьшению опасности бедствий вице-премьер У.Энхтувшин принял государственного министра внутренних дел Республики Индия Раджнатх Сингха, передает Montsame.

В ходе беседы Энхтувшин отметил: «Монголия считает Индию своим главным региональным партнером и «третьим соседом» и одним из приоритетных направлений Монголии является развитие стратегического партнерства с Индией» и выразил готовность к тесному сотрудничеству с Индией в области уменьшения опасности бедствий, являющейся неотъемлемой частью двусторонних отношений между нашими двумя странами».

Госминистр Индии Раджнатх Сингх пожелал успехов в работе конференции и подчеркнул, об имеющихся возможностях сотрудничества между двумя странами, у которых давние древние исторические и религиозные отношения».

print
  • Иностранные компании инвестируют $4,7 млрд в производство Казахстана
  • Человекоподобный робот София влюбилась в архитектуру Астаны
  • В Узбекистане на 7% повысят зарплаты и пенсии
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×