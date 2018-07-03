Таджикский священнослужитель оштрафован за незаконное религиозное обучение на дому

CA-NEWS (TJ) - Суд города Нурека оштрафовал священнослужителя Абдукарима Саидова, известного как Кори Абдукарим, за организацию незаконного религиозного обучения на 2600 сом.

Сам Саидов в беседе с Радио Озоди 3 июля сказал, что он еще две недели назад оплатил штраф и никаких претензий к суду не имеет. «Суд учел мои жизненные условия и наличие малолетних детей и оштрафовал меня всего на 2600 сом (350 сомони). Я оплатил квитанцию о штрафе в банк», - отметил Саидов.

Правоохранительные органы возбудили дело в отношении Кори Абдукарима, 40-летнего жителя кишлака Туткавул еще в мае этого года. По их версии, Кори Абдукарим с июня прошлого года организовал религиозное обучение для восьми малолетних детей в возрасте от 6 до 16 лет. Родители этих мальчиков платили ежемесячно Кори Абдукариму до 4 тыс. сом и поставляли ему продукты питания. В отношении родителей несовершеннолетних также были составлены материалы за нарушение закона об ответственности родителей.

Абдукарим Саидов, являющийся выпускником Исламского института Таджикистана, пояснил нам, что он не знал о том, что организовывать религиозные уроки на дому запрещено. В Таджикистане, с 2009 года, для открытия образовательных курсов религиозного характера необходимо иметь официальное разрешение министерства образования и науки Таджикистана.

В соответствии с законом страны «О свободе совести и религиозных объединениях» учебная деятельность учреждений религиозного образования осуществляется на основе лицензии. По словам представителей Комитета по делам религии, религиозные объединения и общественные мечети также могут открыть при себе центры религиозного преподавания, создав соответствующие условия, и получив соответствующую лицензию. Власти объясняют свое решение предупредительными мерами по предотвращению радикализации общества. Однако некоторые из граждан расценивают такие меры как ограничение свободы вероисповедания.