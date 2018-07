Сборная Японии после проигрыша на ЧМ убралась в раздевалке и оставила записку со словом «спасибо»

CA-NEWS (CA) - Сборная Японии по футболу после проигрыша команде из Бельгии в 1/8 финала ЧМ убралась в своей раздевалке в Ростове-на-Дону и оставила записку с благодарностью. Об этом в своем Twitter сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери.

Amazing from Japan.

This is how they left the changing room after losing v Belgium: cleaned it all.

And in the middle, have left a message to Russia: “Spasibo” (Thank you) pic.twitter.com/lrwoIZt2pR