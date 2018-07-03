Сборная Японии после проигрыша на ЧМ убралась в раздевалке и оставила записку со словом «спасибо»

CA-NEWS (CA) - Сборная Японии по футболу после проигрыша команде из Бельгии в 1/8 финала ЧМ убралась в своей раздевалке в Ростове-на-Дону и оставила записку с благодарностью. Об этом в своем Twitter сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери.

Amazing from Japan.

This is how they left the changing room after losing v Belgium: cleaned it all.

And in the middle, have left a message to Russia: “Spasibo” (Thank you) pic.twitter.com/lrwoIZt2pR — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 3 июля 2018 г.

На фотографии, опубликованной Палмери, видно, что японская сборная оставила табличку со словом «Спасибо», написанном по-русски.

В пресс-службе оргкомитета «Россия — 2018» РБК подтвердили подлинность фотографии.

Японские болельщики также наводили порядок на трибунах после всех матчей ​с участием их команды.

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В Японии действуют строгие законы об уборке и утилизации мусора, введенные после того, как страна оказалась на грани экологической катастрофы после экономического подъема в 1990-х годах. Также в стране действует правило «Мусор заберем с собой!». Жители сортируют, разделяют и сдают его на переработку.

Мусор в Японии делят на две категории: сгораемый и несгораемый. Мусор каждой категории бесплатно забирают в определенный день недели. Выбросить крупногабаритный мусор и бытовую технику можно, только предварительно оплатив установленную сумму и получив в мэрии специальную наклейку, подтверждающую оплату

Переработанный мусор в Японии используют на вторичном производстве. Например, из пластиковых бутылок изготавливают одежду, канцтовары, мебель. Из битого стекла и глины делают плитки для мощения улиц и облицовки стен.

Японцам грозит штраф за загрязнение парков, скверов, спортплощадок, берегов рек и т.д. Кроме штрафа выбросивший мусор в неположенным месте обязан прослушать лекцию о вреде, который такие действия наносят окружающей среде

Прошедший 2 июля матч между сборными Японии и Бельгии завершился победой бельгийцев со счетом 3:2. Сборная Японии покинула чемпионат.