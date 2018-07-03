Бывшего премьера Малайзии задержали по подозрению в коррупции. Его дочь замужем за пасынком брата президента Казахстана

CA-NEWS (CA) - Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак задержан по подозрению в коррупции, сообщает телеканал Channel Asia. Сотрудники по борьбе с коррупцией задержали Разака в его частном доме в Куала-Лумпуре.

По данным канала, ему предъявят обвинение на заседании суда, которое пройдет 4 июля.

В мае газета Star со ссылкой на источники сообщала, что при обысках в квартирах Разака в Куала-Лумпуре сотрудники правоохранительных органов изъяли по меньшей мере 120 млн ринггитов (более $30 млн). При этом деньги были упакованы в 30 мешков. Их доставили для хранения в Центральный банк Малайзии. Также у Наджиба Разака изъяли 284 коробки с сумками, часами и ювелирными изделиями.

Ранее, сообщалось, что антикоррупционная комиссия Малайзии начала расследование в отношении жены премьер-министра Датук Сери за покупку бриллиантового кольца стоимостью около $9 млн, писало местное издание Malaymail. В ходе следствия было установлено, что жена премьер-министра Малайзии приобрела бриллиантовое кольцо известного ювелирного дома Jacob & Co в 2013 году.

Обращаясь к журналистам в 2013 году, жена премьер-министра отметила, что кольцо было доставлено в Куала-Лумпур по случаю помолвки ее дочери и принадлежало матери жениха Майре Кесикбаевой (экс-жена брата Нурсултана Назарбаева — ред.). Помолвка Данияра Кесикбаева и Нурианы Наджва состоялась в 2011 году. В то время представители оппозиции утверждали, что этот бриллиантовый перстень был ввезен в страну специально для Росман Мансор.

Позднее в мае 2012, кольцо было возвращено в Нью-Йорк, где находится головной офис ювелирной компании.

Напомним, свадьба между дочерью премьер-министра Малайзии и пасынком брата президента Казахстана прошла в марте 2015 года.

Наджиб Разак был премьер-министром Малайзии с 2009 по 2018 год.