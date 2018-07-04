Reuters сообщил о провале сделки по продаже 51% акций румынской «дочки» Казмунайгаза китайской CEFC

CA-NEWS (KZ) - Сделка по продаже китайской CEFC 51 процента акций дочерней структуры Казмунайгаза в Румынии - компании Kazmunaygaz International (KMGI) - не состоялась, сообщили Reuters три источника, знакомые с переговорами.

В конце 2016 года Казмунайгаз согласился продать CEFC контрольный пакет акций в своем румынском бизнесе, включающем нефтеперерабатывающие заводы и сеть АЗС в Европе. Сделка должна была обеспечить китайской компании вхождение на европейский рынок, а казахстанской - финансовые инвестиции.

В начале года стало известно, что китайские власти заподозрили главу CEFC в экономических преступлениях, но Казмунайгаз утверждал, что это не повлияет на подписание контракта, и ожидал закрытия сделки в конце июня 2018 года.

Казмунайгаз подтвердил, что сделки не было.

«На текущий момент сделка по продаже 51 процента акций в KMG International N.V. не состоялась. В настоящее время НК КМГ рассматривает различные варианты дальнейших действий», - сообщила пресс-служба Казмунайгаза.

Компания CEFC не ответила на просьбу Reuters прокомментировать судьбу контракта.

Три источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что сделка не состоялась. «Сделки не будет», - сказал агентству высокопоставленный казахстанский чиновник.

На вопрос, предлагались ли акции KMGI другим компаниям, он отметил: «Процесс длинный, есть различный интерес».

Два высокопоставленных китайских чиновника, знакомые с ходом сделки, подтвердили, что она провалилась.

Один из них сказал, что CEFC был должен заплатить около $50 миллионов в качестве депозита, но компания не смогла это сделать в установленный срок - до 30 июня.

Казахстанский чиновник уточнил, что Казмунайгаз не ожидает от CEFC никакой компенсации за несостоявшуюся сделку.

Пресс-служба Казмунайгаза ранее сообщала Рейтер, что в соответствии с подписанными документами предоплата за реализацию актива не предусматривалась.

В мае текущего года консорциум международного трейдера Glencore и Суверенного фонда Катара отказался от продажи 14,16 процента Роснефти CEFC.

НК Казмунайгаз через KMGI владеет 54,63-процентной долей Rompetrol Rafinare S.A. (оператор НПЗ Petromidia, Vega и нефтехимического комплекса). Остальные 44,69 процента принадлежат румынскому государству.

Румынские НПЗ Казмунайгаза увеличили в 2017 году объем переработки нефти на 5 процентов: переработка Petromidia составила 5,662 миллиона тонн против 5,408 миллиона тонн в 2016-м, Vega - 373.000 тонн против 354.000 тонн.

Сеть автозаправочных станций группы KMGI под брендом Rompetrol насчитывает более 1.000 объектов в Румынии, Молдавии, Грузии, Болгарии, а также 100 АЗС - во Франции и Испании под брендом Dyneff совместно с СEFC, которая купила 51,49 процента акций сети в декабре 2015 года.