JICA и Монголия подписали проект по развитию потенциала для контроля за загрязнением воздуха в столице

CA-NEWS (MNG) - 29 июня японское агентство международного сотрудничества (JICA) подписало протокол обсуждений с министерством окружающей среды и туризма, департаментом предотвращения загрязнения воздуха столицы, а также взаимно согласовало структуру и содержание технического сотрудничества для «Емкости» проекта развития контроля за загрязнением воздуха в г. Улан-Батор Фаза 3, передает GoGo Mongolia.

JICA оказывает поддержку в развитии потенциала города Улан-Батор в области сокращения загрязнения воздуха в течение семи лет в рамках проекта 1-го и 2-го этапа технического сотрудничества.

Цель 3 этапа проекта заключается в укреплении потенциала по контролю за загрязнением воздуха в городе Улан-Батор, уделяя особое внимание осуществлению эффективных мер по борьбе с загрязнением и созданию необходимого механизма координации между департаментом предотвращения загрязнения воздуха и другими соответствующими учреждениями. Ориентировочная продолжительность проекта составит 5 лет с осени 2018 года.