Б.Сагинтаев разрекламировал Международный финансовый центр Астана

CA-NEWS (KZ) - В столице Казахстана проходит форум Astana Finance Days, в рамках которого будет официально презентован Международный финансовый центр Астана.

Выступая с приветственной речью, премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев отметил, что МФЦА — крупнейший за годы независимости страны национальный мегапроект, нацеленный на прорыв на финансовых рынках будущего.

По его словам, центр создается как финансовый хаб нового поколения. Он будет выполнять не только классические функции мировых финансовых центров, но также предоставлять услуги в самых перспективных направлениях развития мировых финансов.

«Мы рассматриваем МФЦА как финтэк-плацдарм для создания и развития решений в области финансовых технологий. Такая работа уже начата в партнерстве с MasterCard и Visa, компаниями Microsoft и Tai Cloud Corp. МФЦА стал участником международного консорциума R3, включающего более 60 крупнейших финансовых институтов, а также Глобальной федерации финтэк-хабов.

Международный финансовый центр Астана может стать эффективной площадкой для внедрения инструментов, механизмов и стандартов «зеленого» финансирования. Здесь в сфере клинтек уже созданы и действуют Центр компетенций зеленых финансов, а также Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН», - сказал глава правительства.

Он добавил, что еще одной особенностью услуг МФЦА является содействие развитию рынка исламского финансирования: на базе центра совместно с Азиатским Банком Развития и Исламским Банком Развития создана необходимая правовая и регуляторная среда. До конца этого года будет произведена эмиссия государственных исламских ценных бумаг — сукук.

Кроме того, по данным Б.Сагинтаева, МФЦА расширяет возможности выхода на перспективные рынки Евразии. Казахстан рассматривает МФЦА как часть мировой финансовой системы. Международный финансовый центр Астана даст выход на рынки Центральной Азии, ЕАЭС, Закавказья, стран Ближнего Востока.

Правовая и судебная системы так же как и всех финансовых центров мира, работает на принципах английского общего права. Создан Арбитражный центр, Международный финансовый суд и независимый финансовый регулятор в виде Комитета по регулированию финансовых услуг.

«Органы и участники МФЦА, а также их работники освобождаются от налоговых выплат на 50 лет. Это корпоративный подоходный налог на доходы от финансовых и вспомогательных услуг, индивидуальный подоходный налог, земельный налог и налог на имущество. Участники МФЦА могут использовать любую валюту, предусмотренную договором и правилами Биржи МФЦА.

Безвизовый режим введен для граждан 65 стран, в том числе всех стран ОЭСР. Для сотрудников Органов и участников МФЦА и членов их семей действует специальный визовый режим сроком до 5 лет.

Расширена транспортная доступность. Сегодня Астана связана прямым авиасообщением с 9 мировыми финансовыми центрами. В ближайшие год-полтора будут поэтапно открыты новые международные рейсы: Сингапур, Токио, Нью-Йорк и др», - рассказал премьер о преимуществах МФЦА и пригласил участников форума стать частью центра.