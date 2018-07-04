Шесть граждан Узбекистана организовали в Омске производство «паленой» водки

CA-NEWS (UZ) - В Омске под суд пойдут 8 граждан Узбекистана, которые делали «паленую» водку. Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников ОПГ.

Они обвиняются в производстве, хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, покушении на незаконное предпринимательство, использовании и незаконном использовании чужого товарного знака, сообщает прокуратура Омска.

Злоумышленники в составе 8 лиц с марта по июнь 2017 года организовали промышленное производство нелегальной алкогольной продукции в одном из складских помещений, расположенных в Омске. Как правило, такая «паленая» водка смертельно опасна – выпив ее, можно получить не только отравление, но и лишиться жизни.

– В ходе обыска склада изъяты более 40 тыс. бутылок немаркированного алкоголя стоимостью более 12,3 млн рублей, приготовленного для отправки в целях последующей реализации, а также нелегальное промышленное оборудование по розливу винно-водочной продукции. На 5 тыс. бутылок алкоголя уже были наклеены поддельные специальные федеральные акцизные марки, – сообщили в прокуратуре.

Двое из преступников заключили с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении них ранее было направлено в суд. Из восьми членов организованной группы шестерым обвиняемым, являющимися гражданами Узбекистана и не имеющим постоянного места жительства на территории России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело по существу рассмотрит Первомайский районный суд Омска.