В результате боестолкновения на таджикско-афганской границе изъята крупная партия наркотиков

CA-NEWS (TJ) - На таджикско-афганской границе произошло очередное боестолкновение пограничников с афганскими контрабандистами. Изъята крупная партия наркотиков.

Как сообщил «Авеста» пресс-секретарь пограничных войск госкомитета национальной безопасности Таджикистана Мухаммад Улугходжаев, инцидент произошел 30 июня в зоне ответственности погранотряда «Дарваз» в ГБАО.

По словам Улугходжаева, в ходе патрулирования пограничники заметили, что группа неизвестных пытается незаконно перейти таджикско-афганскую границу со стороны сопредельной территории.

Между военнослужащими погранвойск и контрабандистами произошла перестрелка, и преступники, не выдержав натиска пограничников, скрылись на территории Афганистана, пользуясь темным временем суток.

При осмотре места происшествия пограничники обнаружили 31 килограмм опиума, резиновую лодку и вёсла, рассказал Мухаммад Улугходжаев, пресс-секретарь погранвойск.

По его словам, в настоящее время по данному факту проводится соответствующее расследование.