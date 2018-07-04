В Алматы в этом году запустят несколько «экологических» проектов

CA-NEWS (KZ) - В Алматы в этом году запустят несколько «экологических» проектов.

Как сообщает пресс-служба акимата города, аким Бауыржан Байбек проверил темпы строительства мусоросортировочного комплекса, коммунального парка для автобусов на газе и завода по выпуску электроавтобусов третьего поколения.

Так, казахстанско-немецкая компания FalconEuroBus строит автопарк и завод по выпуску электроавтобусов. На сегодня завершается возведение сборочного и покрасочного цеха площадью 7 тыс. квадратных метров, крытой стоянки и складских помещений. На первоначальном этапе локализация производства будет доходить до 20% с последующим увеличением доли. Объем частных инвестиций в проект составляет порядка 15 млрд тенге.

Мусоросортировочный комплекс будет обладать мощностью 550 тыс. тонн ТБО в год. На данный момент завершается укладка кровли здания и подведение коммуникаций. В ближайшее время начнутся пусконаладочные работы установленного итальянского оборудования.

В рамках реализуемого проекта будет внедрена комплексная система управления отходами, включающая процесс по сбору, транспортировке и сортировке ТБО. Планируется выпуск около 50 тыс. тонн вторичного сырья, при этом на полигон для захоронения будут направляться только безопасные инертные и биоразлагаемые материалы, которые в дальнейшем можно будет переработать. Строительство объекта осуществляется за счет частных инвестиций.

До конца года также планируется завершить возведение нового коммунального автобусного парка, рассчитанного на обслуживание 200 пассажирских автобусов на газе. Уже завершены работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций основного здания и заправочной станции. Залит фундамент складских помещений и мойки. Перевозчик «Green Bus Company» прорабатывает вопрос приобретения подвижного состава на газе.