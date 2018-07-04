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  4 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Татарстана прибыл в Казахстан на празднование 20-летия Астаны

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев 4 июля встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, прибывшим с двухдневным рабочим визитом для участия в презентации Международного финансового центра «Астана» и праздновании 20-летия города.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, они обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и дальнейшие планы расширения инвестиционного взаимодействия, а также перспективы реализации совместных проектов в транзитно-транспортной сфере.

Кроме того, стороны рассмотрели направления взаимодействия в образовательной и промышленной сферах. По словам Б.Сагинтаева, Казахстану интересен опыт Татарстана по внедрению цифровых сервисных услуг и развития информационных технологий.

В свою очередь Р.Минниханов подчеркнул важность эффективного сотрудничества Казахстана и Татарстана в различных секторах экономики.

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