Крупнейшие города Азербайджана вновь остались без света

CA-NEWS (CA) - Столица Азербайджана и некоторые другие регионы страны вновь остались без света во вторник, 3 июля. По данным портала Oxu.az, в Баку электричество отключилось около 18:50.

Также электричества нет в городах Сумгаит (третий по величине город, расположен к северу от Баку) и Мингячевир (четвертый по величине город, на северо-западе страны), Огузском, Гахском и Сальянском районах Азербайджана.

Все станции метрополитена Баку временно закрыты на вход из-за перебоев в электроснабжении, пассажиров эвакуируют, рассказал представитель бакинской подземки Бахтияр Мамедов, передает азербайджанское агентство APA.

Как сообщает «Sputnik Азербайджан», по имеющейся информации, на ТЭЦ «Азербайджан» в городе Мингячевир вновь произошла авария.

«Случился форс-мажор. В связи с аномальными погодными условиями произошла перегрузка системы охлаждения. Мы усилим систему охлаждения, подключим дополнительные мощности, и в дальнейшем таких перебоев с электроэнергией не будет», - сообщал он, указав, что Бакметрополитен, больницы, воинские части, водные и канализационные управления, прочие объекты государственного значения полностью подключены к электрической сети.

Из-за проблем с электроснабжением приостановили свою работу ряд торговых объектов в Баку. Сообщается о случаях отказа от продажи товаров, в том числе воды, покупателям, из-за отказа кассовых аппаратов. Кроме того, сообщается о том, что не работают банкоматы, а также автозаправочные станции. Очевидцы сообщают о неразберихе в торгово-развлекательных центров, после отключения света посетители массово покидали здания.

В ночь со второго на третье июля в результате сильного увеличения потребления электроэнергии населением, вызванного резким изменением погодных условий, вышел из строя трансформатор на подстанции ТЭС «Азербайджан», расположенной в Мингячевире. На месте аварии незамедлительно начались ремонтные работы.